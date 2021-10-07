Команда Ассоциации регионов Центрального федерального округа во главе с инвестиционным уполномоченным ЦФО Артуром Ниязметовым провела в Липецкой области ряд мероприятий, посвященных инвестиционной деятельности в регионе.

Полномочные представители в федеральных округах и их аппараты координируют деятельность федеральных и региональных властей по поддержке частных инвестиций в соответствии с поручением Президента России. Для выполнения соответствующих функций в Центральном федеральном округе создан Инвестиционный совет. На базе Ассоциации регионов ЦФО работает выделенная проектная команда. Совместно с бизнес-сообществом разработана целевая модель привлечения инвестиций. Модель последовательно внедряется в регионах округа. По решению полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева создан канал прямых обращений через инвестиционный портал округа «SelectCR.RU».

В рамках поездки инвеступолномоченного в ЦФО в Липецкую область состоялось рабочее совещание с ключевыми региональными руководителями, чья деятельность напрямую влияет на реализацию инвестпроектов. Состоялась также встреча с представителями областного бизнеса. Обсужден широкий спектр проблем, сдерживающих инвестиции – от общих системных барьеров до узких отраслевых вопросов.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов констатировал, что Липецкая область крепкий в экономическом плане регион с положительными показателями по динамике инвестиций в основной капитал и значительной долей инвестиций в валовом региональном продукте. По объему прямых иностранных инвестиции на душу населения область в четыре раза опережает среднероссийский уровень.

«Но это не значит, что расти уже некуда. В регионе качественно работает система поддержки инвестиций. В то же время живое общение с предпринимателями показало, что не всё работает так гладко, как хотелось бы. Следует усилить обратную связь с инвесторами, сделать управление региональным планом привлечения инвестиций открытым, готовить больше инвестиционных предложений», – отметил Артур Ниязметов.

В ходе поездки инвеступолномоченный и представители Ассоциации регионов ЦФО также посетили особую экономическую зону «Липецк». Аудит региональных систем работы с инвесторами сейчас проводится в ряде субъектов округа. Липецкая область стала первым регионом, где итоги такого аудита представители аппарата полпреда и Ассоциации регионов ЦФО обсудили на месте с региональной инвестиционной командой. Вместе решали, как повышать эффективность инвестиционной деятельности, какие действия для этого нужны. Прямой контакт с предпринимательским сообществом в регионах также позволяет выявить реальные резервы в развитии и повысить эффективность системы государственной поддержки частных инвестиций.

«Не секрет, что успешный бизнес зачастую боится выйти за границы своего региона из-за административной неопределенности в другом регионе. Наша задача – стереть административные границы для бизнеса, который развивается в Центральной России. Для этого существует канал прямых обращений через инвестиционный портал округа «SelectCR.RU». На портале потенциальный инвестор может заявить свой проект или выбрать концепт из числа предлагаемых в масштабе всего федерального округа», – отметил Артур Ниязметов.

Многое из того, что обсуждалось с липецким бизнес-сообществом, будет представлено в комиссию Госсовета России по направлению «Инвестиции», заявил Артур Ниязметов по итогам поездки.