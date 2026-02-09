В Липецкой области провели самые масштабные в истории региона соревнования по универсальному бою

Первенство и чемпионат ЦФО по универсальному бою провели в Липецкой области — впервые в таком масштабе. Состязания собрали почти 500 спортсменов из 17 регионов РФ, включая липецких ребят. Местом проведения стал спорткомплекс «Атлант», расположенный в Копцевых Хуторах Липецкого округа.

Открытие соревнований прошло сегодня, 6 февраля, при участии первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко, который пожелал ребятам новых побед, прежде всего — над собой.

Универсальный бой мультиспортивен: включает в себя прохождение полосы препятствий, метание ножей, стельбу из пневматического оружия и поединки на ринге. Липецкую область на этих состязаниях представили 50 человек. «Создаём все условия для наших будущих чемпионов. В этом году начнём строить новый ФОК в Данкове. В Лебедяни появится Ледовый дворец: уже идёт монтаж хоккейной коробки и трибун. В Липецке будет новый модульный спортзал с площадкой для волейбола, баскетбола, раздевалками, душевыми — у школы №47», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Строительство Ледового в Лебедяни и ФОКа в Данкове ведётся с участием финансирования госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».