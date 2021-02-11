Готовность российских регионов к началу дорожно-строительного сезона обсудили в ходе всероссийского селекторного совещания по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» представители Минтранса России, Росавтодора, ФАУ «РОСДОРНИИ», главы подведомственных Росавтодору ФКУ и руководители профильных министерств из 84 субъектов страны. Вел совещание врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

«Все инструменты для выполнения поставленных задач и достижения показателей, установленных национальным проектом, у нас есть. Успех закладывается в самом начале пути, и он зависит от того, как будут организованы производственные процессы, разработка проектно-сметной документации. Важно своевременно реагировать на изменения, которые могут происходить на стройплощадках, особенно связанные с обновлением коммуникаций, стесненностью работ», — подчеркнул Роман Новиков.

Врио главы Росавтодора отметил, что первостепенная задача, стоящая перед регионами, — формирование кассового плана на 2021 год и завершение контрактации объектов дорожного нацпроекта.

В Липецкой области на сегодня проторговано уже 70% объектов нацпроекта. Контрактацию по объектам региональных дорог планируется завершить в марте. Работы начнутся, как только это позволят погодные условия, ориентировочно – в апреле.

Во исполнение поручения Правительства РФ до 1 мая будет проведен мониторинг гарантийных участков. В комиссию войдут специалисты Управления дорог и транспорта, Дорожного агентства Липецкой области и воронежского филиала ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Им предстоит проверить порядка 900-т км региональных дорог.

В областном центре такая работа уже была проведена, сотрудники профильных департаментов администрации города обследовали 80 участков улично-дорожной сети, которые были отремонтированы в Липецке с 2017 по 2021 годы. Недостатки обнаружены на 15 улицах, перед подрядчиками поставлена задача ликвидировать появившиеся недочёты.

Реализация мероприятий нацпроекта контролируется при помощи системы оперативного управления «Эталон». Программный комплекс позволяет отслеживать все процессы в режиме реального времени. Федеральный центр осуществляет круглосуточный детальный контроль проводимых мероприятий, начиная от контрактации объектов и заканчивая приемкой работ.

«Важной характеристикой выполнения задач, оценкой работы по реализации нацпроекта является отношение к ней граждан России. В связи с этим в паспорта федеральных проектов внесены показатели, характеризующие удовлетворенность граждан качеством автомобильных дорог, безопасностью дорожного движения и качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом», — подчеркнул заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

Управление дорог и транспорта Липецкой области ведет системную работу по освещению всех этапов работ в рамках нацпроекта и получает достаточную обратную связь: обращения граждан поступают по всем возможным каналам, специалисты готовят компетентные ответы даже на комментарии в социальных сетях. В ближайшее время возможность высказать свое мнение и проголосовать за самые необходимые дорожные проекты региона появится и на портале госуслуг, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.