В Липецкой области проводится очередной этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

V этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» проводится в Липецкой области до 18 сентября 2025 года в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ. Тема этого этапа — «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги». Участники узнают, как ответственно управлять личным и семейным бюджетом, а также обезопасить его от мошенников и киберугроз.

Эксперты НИФИ Минфина России совместно с банковскими партнёрами и федеральными методическими центрами подготовили обучающие материалы для взрослых и детей: видеоролики, раскраски, ребусы и другие интерактивные форматы. Все материалы доступны на портале моифинансы.рф в разделе «Эстафета».

Напомним, что предыдущий этап — «Сберегай и приумножай: как правильно» — завершился 15 мая. В Липецкой области в нём приняли участие 16 215 человек, в 20 муниципалитетах прошло 474 мероприятия.

«Финансовая грамотность — это не просто знания, а навыки, которые помогают людям принимать взвешенные решения и защищать свои средства. Участие в эстафете «Мои финансы» позволяет жителям региона осваивать эти навыки в доступной форме», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийская эстафета — масштабный проект Минфина России, направленный на создание информационной среды для финансового просвещения. В 2025 году запланированы ещё три цикла мероприятий: о финансовой безопасности, страховании и рациональном потреблении. Организатором в Липецкой области выступает Региональный центр финансовой грамотности при Институте развития образования.