Сотрудники управления лесного хозяйства Липецкой области совместно с ОКУ «Лесничества» проводят проверку качество создаваемых лесных культур на землях лесного фонда в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Качество культур отслеживается с момента их создания до перевода участка в покрытую лесом площадь.

С начала проведения на территории региона весенних лесокультурных мероприятий подведомственными учреждениями «Лесхозами» и на сегодняшний день всего посажено 92% от общего объема создаваемых лесных культур на землях лесного фонда. Дополнение лесных культур произведено на площади 85% от годового объема.

На территории региона сложившиеся благоприятные погодные условия (дождь и низкие температуры) будут способствовать наилучшей приживаемости лесных культур.