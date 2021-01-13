В Управлении Росгвардии по Липецкой области в формате видеоконференции подвели итоги служебно-боевой деятельности ведомства за 2020 год и поставили задачи на 2021 год.

В рамках мероприятий по борьбе с короновирусной инфекцией в 2020 году сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на маршрутах патрулирования проводили активную разъяснительную работу с жителями региона о соблюдении профилактических мер. На въездах в Липецкую область работали временные пункты, на которых сотрудники ОМОН областного Управления Росгвардии и УМВД проводили разъяснительные беседы с автовладельцами о реализации комплекса мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Изменения из-за пандемии коснулись работы подразделений лицензионно-разрешительной работы, предоставляющих государственные услуги населению в области оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности. Тем не менее, объем и качество предоставляемых госуслуг не пострадали. В Липецкой области проживают около 30 тысяч владельцев оружия, в пользовании которых находится более 42 тысяч единиц. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в этом году выявлено свыше 1 тысячи нарушений. При этом, из оборота изъято свыше 730 единиц оружия. Кроме того, благодаря компенсационной программе, для населения более 420 единиц оружия сдано в добровольном порядке, гражданам из средств регионального бюджета выплачено более 600 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны совершили более 9 тысяч выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты, в квартиры и места хранения имущества граждан. Группами задержания вневедомственной охраны при несении службы на маршрутах патрулирования задержано более 780 правонарушителей, из них 58 по подозрению в совершении преступления, а также 28 лиц, находящихся в розыске.

Сотрудниками ОМОН и СОБР территориального органа принято участие в более 430 специальных мероприятиях, в ходе которых задержано около 900 граждан за различные правонарушения, из них более 180 за преступления уголовной направленности. Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические вещества, алкоголь и денежные средства.

«Несмотря на непростую обстановку в связи с пандемией коронавируса, подразделения Росгвардии в регионе выполнили все поставленные задачи», – отметил начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников. В завершение он поставил задачи подразделениям ведомства в регионе на 2021 год.