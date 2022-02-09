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В Липецкой области работники ОСАУ «Лесопожарный центр» проходят дополнительную профессиональную подготовку

24 минуты назад
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С момента создания и по настоящее время руководством областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» уделяется особое внимание по вопросу профессионального обучения руководства и работников лесопожарных станций.

До начала пожароопасного сезона руководители, ответственные за тушение лесных пожаров, работники и специалисты, участвующие в тушении лесных и ландшафтных пожаров, проходят обучение с целью переподготовки и повышения квалификации в области борьбы с ними.

В настоящее время шесть человек из руководящего состава и бригадиров лесопожарных станций ОСАУ «Лесопожарный центр» проходят дистанционное обучение на базе ФАУ «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства».

Программа обучения проходит по следующим направлениям:

  • «Руководитель тушения крупных лесных пожаров»;
  • «Руководитель тушения лесных пожаров».

Программа обучения рассчитана на подготовку руководителей с целью организации тушения лесных пожаров, проведению спасательных работ на месте пожара и оказание первой помощи пострадавшим.

Курс обучения составляет не менее 72 часа, с выдачей свидетельства и сертификата государственного образца.

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