С момента создания и по настоящее время руководством областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» уделяется особое внимание по вопросу профессионального обучения руководства и работников лесопожарных станций.
До начала пожароопасного сезона руководители, ответственные за тушение лесных пожаров, работники и специалисты, участвующие в тушении лесных и ландшафтных пожаров, проходят обучение с целью переподготовки и повышения квалификации в области борьбы с ними.
В настоящее время шесть человек из руководящего состава и бригадиров лесопожарных станций ОСАУ «Лесопожарный центр» проходят дистанционное обучение на базе ФАУ «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства».
Программа обучения проходит по следующим направлениям:
- «Руководитель тушения крупных лесных пожаров»;
- «Руководитель тушения лесных пожаров».
Программа обучения рассчитана на подготовку руководителей с целью организации тушения лесных пожаров, проведению спасательных работ на месте пожара и оказание первой помощи пострадавшим.
Курс обучения составляет не менее 72 часа, с выдачей свидетельства и сертификата государственного образца.