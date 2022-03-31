В рамках межведомственного взаимодействия сотрудниками УФСБ России по Липецкой области задокументированы факты размещения 25-летним жителем Елецкого района и 28-летним жителем г. Данкова Липецкой области на своих страницах социальной сети «ВКонтакте» доступных для прослушивания и копирования широкому кругу лиц запрещенных аудиоматериалов, которые на основании судебных решений признаны экстремистскими и включены в федеральный список экстремистских материалов.

По результатам проверок, проведенных совместно с прокуратурой Елецкого района Липецкой области и Данковской межрайоной прокуратурой Липецкой области, в отношении возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), по результатам рассмотрения которых им было назначено наказание в виде административного штрафа.

Аудиоматериалы добровольно удалены пользователями.