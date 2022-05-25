Сотрудниками полиции за прошедшие сутки раскрыто 10 преступлений против собственности граждан, 5 – против жизни и здоровья граждан, 3 – против общественной безопасности.

Кроме того, в Липецке 17 мая из торгового зала магазина по ул.Космонавтов неизвестный похитил перфоратор стоимостью 4290 рублей. Оперативниками ОП № 2 УМВД России по г.Липецку в ходе проведенных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу 40-летний житель г.Липецка.

В Липецке 20 мая из магазина по ул.Опытная неизвестный похитил набор ножей стоимостью 3123 рубля. Сотрудниками уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по г.Липецку установлена причастность к совершению преступления неработающего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 27-летнего липчанина.

23 апреля в Липецке в помещении магазина одежды, расположенного в торговом центре по пр.Победы, 26-летний гражданин при оплате покупок по невнимательности забыл свой кошелек на прилавке. Вернувшись за ним, обнаружил, что из кошелька украли 3250 рублей. Сотрудниками ОП № 3 УМВД России по г.Липецку в ходе проведенных мероприятий установлен подозреваемый в совершении хищения. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний житель г.Липецка.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В ОМВД России по Добринскому району обратился 29-летний гражданин с заявлением о том, что 20 мая днем в п.Петровский неизвестные от дома совершил угон его автомобиля «Дэу-Матиз». Сотрудниками ДПС на автодороге п.Добринка остановлен данный автомобиль под управлением неработающего ранее судимого за кражу 18-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В с.Аксай Усманского района 15 мая рано утром неизвестный от дома похитил автомобиль «ВАЗ-2110», принадлежащий 28-летнему гражданину. Потерпевший оценил ущерб в 100000 рублей. Автомобиль с механическими повреждениями обнаружен в кювете автодороги, ведущей в с.Октябрьское. Сотрудниками ПДН ОМВД России по Усманскому району по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции несовершеннолетний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.