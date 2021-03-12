Депутаты облсовета расширили полномочия старост сельских поселений.

Теперь они могут выступать с инициативой о внесении проектов по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельских населённых пунктов.

Такие изменения на 52-ой сессии одобрили депутаты регионального парламента. Народные избранники внесли изменения в закон «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области».

По словам разработчиков законопроекта, такие изменения будут способствовать более эффективному решению вопросов местного значения.