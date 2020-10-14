В регионе

В Липецкой области расширится категория получателей бесплатной протезно-ортопедической помощи

2 часа назад
7 посмотрели

Комиссия регионального парламента 14 октября рассмотрела и одобрила изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области».

При оформлении бесплатной протезно-ортопедической помощи в регионе исключаются ряд условий. Среди них получение членом семьи страховой пенсии по старости или инвалидности, нахождение трудоспособного члена семьи на длительном лечении, регистрация трудоспособного члена семьи в качестве безработного, наличие определенного перечня движимого и недвижимого имущества и другие.

Представленный законопроект, при соблюдении критерия адресности предоставления мер социальной поддержки, расширит круг получателей бесплатной протезно-ортопедической помощи.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments