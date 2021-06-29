Такое решение одобрили депутаты на профильном комитете регионального парламента. Они рассмотрели соответствующие поправки в областной закон «О бесплатной юридической помощи».

Такую помощь смогут получить обманутые вкладчики кредитных потребительских кооперативов. Таких сейчас в регионе более 2000 человек. Также право на бесплатную юридическую помощь будет предоставлено беременным женщинам и мамам детей до 3 лет. Они смогут обратиться к юристам и адвокатам – по вопросам оформления льгот, пособий, алиментов, установления или оспаривания отцовства и трудовой деятельности.

Бесплатную юридическую помощь оказывают органы исполнительной власти и адвокаты Липецкой области. Перечень организаций, их контактная информация размещены на официальном сайте управления административных органов Липецкой области.

Кроме того, предлагается увеличить компенсацию расходов адвокатов на оказание бесплатной юридической помощи. Размер компенсации не повышался в регионе с 2013 года, и его увеличение позволит соотнести финансирование такой помощи с фактическими затратами юристов на ее оказание.

На следующей неделе законопроект рассмотрит сессия регионального парламент