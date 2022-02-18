В производстве следственной части СУ УМВД России по Липецкой области находится уголовное дело по 12 эпизодам преступной деятельности, возбужденное по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Расследованием установлено, что в период с марта 2019 года по май 2021 года 33-летняя жительница г. Липецка путем обмана под предлогом поставки товаров различного наименования из зарубежья похитила у потерпевших денежные средства на общую сумму почти 15 миллионов рублей.

Так, женщина входила в доверие потерпевших и предлагала приобрести различные товары по сниженным ценам — от видеокарт, сотовых телефонов и даже до автомобилей. В дальнейшем женщина требовала отсрочки в доставке товара, ссылалась на проблемы с доставкой, а потом и вовсе переставала выходить на связь.

В настоящее время следственным органом происходит сбор доказательственной базы, изобличающей злоумышленницу в совершении преступления.