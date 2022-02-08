В Липецкой области за пятую неделю 2022 года (с 31 января по 6февраля) зарегистрировано 15770 случаев острых респираторных вирусных инфекций (гриппа – 0), показатель заболеваемости составил 129,1 на 10 тыс. населения, что на 44% выше уровня предыдущей недели. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Прирост показателей отмечен как среди детей, так и среди взрослых. Заболеваемость среди взрослых преимущественно связана с COVID-19; доля взрослого населения среди заболевших возросла с 41% до 53%.

В г. Липецке зарегистрировано 10753 случая ОРВИ (68% всех случаев по области), показатель – 213,7 на 10 тыс., что выше уровня 4 недели на 52%.

В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов (помимо COVID-19) за отчетную неделю обследовано 259 человек, положительные пробы были представлены РС-вирусами (25%), вирусами парагриппа, рино- и аденовирусами (50%) и другими. Вирусов гриппа не выявлено.