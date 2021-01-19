В Липецкой области за неделю, с 11 по 17 января 2021 г., зарегистрировано 5106 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 448,2 на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 19% и расчетного эпидемического порога на 7,4% (превышение эпидпорога – за счет взрослого населения). Такие цифры приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Увеличение количества зарегистрированных случаев в большей степени связано с низкой обращаемостью в медицинские организации на предыдущей праздничной неделе. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Уровень госпитализации в связи с ОРВИ (27 случаев, менее 1%), не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (3%).

В возрастной структуре заболеваемости доля детского населения составила 53%. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 9,2%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.

В г.Липецке зарегистрировано 3213 случаев ОРВИ (62,9% всех случаев по области), показатель (632,1 на 100 тыс.), что выше уровня прошлой недели на 19,4%, не превышает эпидпорога.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают преобладание в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. На прошедшей неделе респираторные вирусы обнаружены в 2,1% исследованных проб, в структуре преобладают вирусы парагриппа (40% от всех положительных проб), РС- и риновирусы. Вирусов гриппа не обнаружено.

В Липецкой области завершена прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 28.12.2020 г. прививками охвачено 60,1% населения области, вакцинировано более 684,9 тыс. человек, нежелательных явлений (осложнений) после иммунизации у привитых не зарегистрировано.

На территории области проводится контроль посещаемости образовательных учреждений, по представленным данным по состоянию на 18.01.2021 г. образовательные организации работают в обычном режиме.