Средний надой молока от одной коровы за сутки в Липецкой области составил 22,7 килограммов. Это на 9,7 кг больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По этому показателю Липецкая область уже не первый год входит в число лучших в стране, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

По данным Минсельхоза России на 1 марта текущего года, средний надой молока от одной коровы за сутки в стране составил 17,8 кг, что на 0,81 кг больше, чем годом ранее. Более 20 кг молока в расчете на корову получают в 18 субъектах РФ.

Лидером по среднесуточному надою молока в Липецкой области остается Задонский район. Там получают по 34 кг от одной коровы. Также среди лучших Долгоруковский район – 30,6 кг и Добровский район – 30 кг.

«Животноводство, особенно молочное, – важнейшая составляющая агропромышленного комплекса региона, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – За счёт реализации инвестиционных проектов, оказания государственной поддержки в хозяйствах области созданы высокотехнологичные производства, применяются самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения».