За первые два месяца текущего года сельхозпредприятиями Липецкой произведено 36,7 тысяч тонн молока. Это на 0,7 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Во всех категориях хозяйств было получено 44 тысячи тонн. «Животноводство, особенно молочное, – важнейшая составляющая агропромышленного комплекса региона, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – За счёт реализации инвестиционных проектов, оказания государственной поддержки производство молока в области постоянно растёт».

Надой молока на 1 корову с начала года составил 1441 кг (1397 кг – годом ранее).

Лидирует по этому показателю Задонский район. Там получили на 1 марта в среднем по 1834 кг от одной коровы. Также больше, чем в среднем по области, надои были в Долгоруковском (1767 кг), Добровском (1652 кг), Тербунском (1588 кг), Усманском (1502 кг) и Липецком (1499 кг) районах.

По среднему надою молока от одной коровы за сутки Липецкая область входит в число лучших в стране. На 18 марта текущего года этот показатель составил 23,1 кг. В России в среднем от одной коровы за сутки получают порядка 17,8 кг молока.

Молочным животноводством в регионе занимаются более 40 сельхозпредприятий. По состоянию на 1 марта текущего года в них содержится 27,5 тысяч коров. По словам Олега Долгих, на фермах используются лучшие селекционные достижения и технологии. Передовые хозяйства региона закупают и разводят высокопродуктивное маточное поголовье голштинской породы, используя технологию беспривязного содержания с применением доильных залов. Все это позволяет получать высокие надои.

На 1 марта 2021 года больше всего молока от одной коровы получили в ООО «АГРОФИРМА ТРИО». На ферме хозяйства, расположенной в Долгоруковском районе, этот показатель составил 1876 кг. На ферме «АГРОФИРМЫ ТРИО» в Тербунском районе в среднем от одной коровы получили 1828 кг молока. Также в лидерах ООО «КолоСС» (Задонский район) – 1833 кг, ООО СХП «Мокрое» (Добровский район) – 1733 кг и ООО «Светлый путь» (Долгоруковский район) – 1669 кг.