В Липецкой области разошлись мнения по поводу запрета новогодних корпоративов

На заседании регионального оперштаба сегодня обсуждали возможность запрета проведения корпоративов в ресторанах и кафе. Санитарные врачи региона по-прежнему настаивают на полном запрете. Но голоса в этом вопросе разделились. Проблема заключается в сложности исполнения данного решения.

Как законодательно отличить корпоратив от простого посещения кафе? Не приведет ли это к тому, что люди будут собираться в домах или квартирах большими компаниями накануне праздника?

В итоге решено ужесточить контроль за работой общепита: дистанция между столами, заполняемость зала, запрет на дискотеки и караоке.

Вице-губернатор Александр Ильин напомнил, что после вечеринок многие поедут встречать новый год к пожилым родственникам. Привезти коронавирус под елочку – сомнительный подарок.

Средняя заполняемость ковидных госпиталей Липецкой области за последнюю неделю составила 77%.

Штаты стационаров на сегодняшний день пополнились 71 врачом. Работу 2300 инфекционных коек обеспечивают 310 врачей и 790 средних медицинских работников.

Для обслуживания поликлиник привлечено дополнительно 70 автомобилей.