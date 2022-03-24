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В Липецкой области разрабатывают новые условия предоставления выплат для претендентов на целевое обучение в медицинских вузах

2 часа назад
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Сегодня на комитете облсовета по социальным вопросам депутаты рассмотрели проект закона «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области». Документ разработан по результатам мониторинга правоприменительной практики.

В действующей редакции закона предусмотрены ежемесячные выплаты для студентов-медиков, принятых на целевое обучение. Но данные меры поддержки оказывались при условии, если они проживают в Липецкой области не менее 5 лет. В сегодняшних реалиях это требование предлагается исключить. Таким образом, претендентов на целевое обучение может быть больше.

— Это делается для того, чтобы привлечь больше молодых людей в сферу здравоохранения и обеспечить регион квалифицированными кадрами. Сейчас, к сожалению, пока ещё не хватает многих узких специалистов, — отметила председатель комитета Лариса Ксенофонтова.

Квоту на количество бюджетных мест по целевому направлению устанавливает Министерство здравоохранения.

Принятие закона не потребует дополнительного выделения денежных средств из областного бюджета. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании сессии, которая состоится 31 марта.

В ближайший план работы социального комитета облсовета также внесен вопрос об обеспечении регионального здравоохранения кадрами, и в том числе вопрос о дополнительных мерах поддержки медицинских работников, обеспечении их жильем.

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