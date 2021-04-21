Уже более года в нашей стране действует закон «Об органической продукции» – за это время сертифицировано 63 производителя органики. Еще более 140 организаций проявили интерес к данной сфере. Активное развитие рынка этой продукции в России позволило увеличить объемы ее производства в 2020 году до 3-4 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель Министра сельского хозяйства России Максим Увайдов на парламентских слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации, которые прошли 20 апреля текущего года.

Производители органической продукции имеют возможность использовать все меры господдержки, которые сегодня есть в аграрном секторе. Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена бесплатная сертификация органического производства Роскачеством. Также производители могут получить компенсацию затрат на сертификацию экспортно ориентированной продукции.

На данный момент в Липецкой области два предприятия прошли сертификацию на соответствие требованиям российского законодательства по органическому производству. Это АО «ПРОГРЕСС» и ООО «Агроном-сад». Органическая линейка продукции компании «ПРОГРЕСС» представлена четырьмя видами: пюре яблочное, пюре из груш, пюре из бананов и пюре из манго. На этой продукции размещены специальные идентификационные знаки, которые подтверждают её безопасность и экологичность. У «Агроном-сада» сертифицирован, как органический, сорт яблок «Имрус». Компания планирует и дальше развивать свое органическое производство.

Отечественные товары со знаком «органик» представляют большой интерес на мировом рынке за счет высокого качества. В частности, за рубежом наблюдается спрос на российские дикоросы – орехи и ягоды, алкогольные и безалкогольные напитки, а также зерновые и бобовые культуры.