В Липецкой области регистрируют положительную динамику развития животноводства

В первом полугодии 2020 года в регионе продолжилась положительная динамика развития по всем направлениям животноводческой отрасли.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, рост производства молока составил 8,7%, производства яйца пищевого – 8,2%.

Увеличилось на 30% поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях. Значительное увеличение поголовья животных отмечается в крестьянских (фермерских) хозяйства.

Так, рост поголовья крупного рогатого скота составил 117%, а поголовья свиней – в два раза к уровню прошлого года.

Современные технологии и селекционные достижения позволили увеличить продуктивность дойного стада. В средних и крупных предприятиях надой на корову составил 4351 килограмм, это 109% к уровню прошлого года.

«Развитие животноводства – одно из приоритетных направлений работы агропромышленного комплекса региона. По данным Минсельхоза России, Липецкая область является одним из ведущих регионов, обеспечивающих постоянный прирост свинины на российском мясном рынке», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«В отрасли животноводства трудятся прекрасные специалисты, постоянно работающие над повышением квалификации, внедрением новых достижений отечественной и мировой науки и практики», – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.