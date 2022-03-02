В райцентре Красное они совместно проводили акцию «Движение без опасности».

Профилактическое мероприятие под названием «Движение без опасности» в райцентре Красное совместно подготовили и провели сотрудники ГИБДД, воспитатели детского сада «Солнышко» и члены родительского патруля, действующего при дошкольном учреждении. Акция была посвящена профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдению водителями скоростного режима.

Сначала участники рейдовой группы в детском саду «Солнышко» проверили знания детьми основ дорожного движения. Следует отметить, что в этом дошкольном образовательном учреждении действует обучающий кружок «Зебренок», в котором малыши постигают дорожную грамоту.

Воспитанники рассказали взрослым о том, как правильно следует переходить проезжую часть, о значении дорожных знаков, зачем в темное время суток востребованы световозвращатели, а также целом ряде других важных аспектах безопасного поведения на трассах. Затем малыши под контролем взрослых приняли участие в пропагандистском мероприятии.

Маленькие участники дорожного движения вручали автомобилистам памятки и буклеты, посвященные законопослушному поведению за рулем. А водители в ответ обещали не забывать о соблюдении скоростного режима при движении вблизи детских учреждений.

Необходимо подчеркнуть, что коллектив детского сада при подготовке детей к безопасному поведению на дорогах пользуется активной помощью автоинспекторов. Дорожные полицейские частые гости в дошкольном учреждении, где проводят специальные занятия, посвященные Правилам дорожного движения.