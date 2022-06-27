Математика базового уровня — это обязательный предмет для получения аттестата. Сегодня на сдачу экзамена в резервный период зарегистрировано 117 выпускников. В течение трех часов им нужно выполнить 21 задание по математике. Экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Чтобы получить аттестат нужно набрать не менее трех баллов.

Экзамен по профильной математике сдают 176 человек, 113 из них – выпускники прошлых лет. На этом уровне нужны хорошие знания, умения решать стандартные и олимпиадные задачи. Например, сдав профильную математику, можно поступить в технический или экономический вуз без дополнительных экзаменов. Продолжительность ЕГЭ — 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий.