Отделение Социального Фонда по Липецкой области с начала года оформило более 700 электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. На них жители региона приобрели больше 34 тысяч изделий для реабилитации.

В электронном каталоге Фонда представлено более 6,9 тыс. изделий реабилитации от 740 производителей и поставщиков. В нем можно найти цены, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Список постоянно расширяется.

Сертификат содержит информацию о виде изделия, которое можно приобрести с его помощью. Это может быть слуховой аппарат, кресло-коляска, костыли, трости — всё, что предусмотрено законом. Также сертификат содержит информацию о периоде его действия: сейчас он составляет 12 месяцев, но не больше срока, указанного для проведения реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации гражданина с инвалидностью.

В сертификате также прописано количество изделий реабилитации, которые можно приобрести с его помощью, и максимальная стоимость ТСР, покупку которого можно оплатить сертификатом без использования дополнительных средств.

Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар. Воспользоваться сертификатом можно и в офлайн-магазинах или торгово-сервисных предприятиях, подключенных к эквайрингу либо размещенных на маркетплейсах.

Оформить сертификат, получить его и заказать необходимое средство реабилитации можно не выходя из дома в личном кабинете Соцфонда или на портале Госуслуг.

Электронный сертификат дополняет, а не заменяет существующие способы обеспечения техническими средствами реабилитации.