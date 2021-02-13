В январе 2021 года в Липецкой области по отношению к предыдущему месяцу снижены средние потребительские цены на 9 наименований социально значимых продуктов питания: масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, рис шлифованный, пшено, капуста белокочанная. Об этом сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, основываясь нарезультатах мониторинга динамики розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания и анализе данных Росстата.

В январе в нашем регионе наиболее заметно выросли цены на картофель и морковь – на 15,77% и 12%, соответственно, что связано с сезонностью. При этом цены на социально значимые продукты питания в Липецкой области сохраняются ниже, чем в среднем по ЦФО.

В январе среди 18 субъектов ЦФО средние потребительские цены в Липецкой области из 24-х наименований социально значимых продуктов питания по 14 наименованиям соответствовали 1-3 местам по рейтингу.

В отчетном периоде в нашем регионе зафиксированы самые низкие цены в ЦФО на масло подсолнечное, яйца куриные, крупу гречневую-ядрицу капусту белокочанную и лук репчатый.