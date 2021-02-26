Липецкая область снова вошла в число регионов-лидеров по самым низким ценам на сахар-песок и подсолнечное масло

По состоянию на 24.02.2021 года, по данным Росстата, Липецкая область вошла в число регионов-лидеров, заняв среди 85 субъектов Российской Федерации 1 место по уровню цены на масло подсолнечное и 2 место – на сахар-песок.

По информации Минпромторга России Липецкая область на протяжении января-февраля 2021 года стабильно входит в число регионов, где соблюдаются параметры цен на сахар и масло, установленные в соглашениях*.

* В целях стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло 14 декабря 2020 года Минпромторгом России и Минсельхозом России были подписаны соглашения с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, об установлении предельных розничных цен на сахар-песок – 46 руб./кг, масло подсолнечное – 110 руб/л на срок с 21 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

Соглашения подписали все крупные федеральные и межрегиональные торговые сети, в том числе работающие на территории Липецкой области.

В результате работы, проведенной управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», на региональном уровне к соглашениям присоединились 55 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 311 торговых объектах на территориях г.г.Липецк и Елец, Грязинского, Добринского, Добровского, Задонского, Елецкого, Краснинского, Лебедянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского районов.