С 1 января 2021 года в охотничьих угодьях Липецкой области начались работы по проведению зимнего маршрутного учета (ЗМУ) охотничьих зверей.

Учетные работы проводятся ежегодно с января по февраль в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минприроды России от 11.01.2012 г. №1.

За 2 месяца учетчикам предстоит пройти более 35 маршрутов общей протяженностью свыше 6300 км. Учетными работами будут охвачены все закрепленные и общедоступные охотничьи угодья, государственные природные заказники регионального значения.

Зимний маршрутный учет традиционно проводится несколько десятилетий. В первый день учетчик затирает все следы на учетном маршруте, во второй – ведет подсчет вновь появившихся следов.

Результаты учета имеют важное значение в планировании рационального использования охотничьих ресурсов в регионе. Благодаря ЗМУ будет определена численность основных охотничьих ресурсов (кабан, лось, косуля, олень, куница, лисица, заяц, тетерев).

От качества проведения учетных работ зависит определение квот изъятия охотничьих видов животных в предстоящем сезоне охоты, говорится в сообщении управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.