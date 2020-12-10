В Липецкой области сдали последний в этом году участок региональной трассы, отремонтированный в рамках нацпроекта

План ремонтных работ региональных трасс в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” на 2020 год в Липецкой области выполнен полностью. Об этом сообщает региональное управление дорог и транспорта.

В Добровском районе принят в эксплуатацию после ремонта 4-километровый участок автодороги «Кривец – Преображеновка».

Это последний объект на региональных автодорогах, приведенный в порядок в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт был внеочередным: деньги на него появились благодаря дополнительному траншу, который наша область получила в сентябре. Тогда же был заключен контракт и на ремонт 13-километровой автодороги “Васильевка – Боринское”, этот объект сдали в конце ноября.

На автодороге “Кривец- Преображеновка” проведены работы по снятию старого покрытия, укладке 2-слойного нового, восстановлению кромки, укреплению обочин щебнем и нанесению разметки.

Стоимость контракта составила 30,5 млн рублей.

Участок примыкает к подходу к новому мосту через р. Воронеж, возведенному в этом году также благодаря нацпроекту.

В общей сложности в Липецкой области в этом году, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отремонтировали 296 км автодорог регионального значения. На это было потрачено 2 млрд 133 млн рублей.

Для сравнения: в 2019 году дорожники в рамках БКАД привели в порядок примерно 200 км региональных дорог, на 2021 год запланирован ремонт 429,2 км (59 объектов) региональных автотрасс. На это отведено 3,8 млрд рублей.