В Липецкой области школьники изучают ПДД с помощью виртуальной реальности

Современное оборудование помогает школьникам региона осваивать ПДД в условиях, приближенных к реальным. В образовательном центре «Точка роста» села Афанасьево Измалковского округа уроки по безопасности дорожного движения проходят с использованием VR-технологий. Надевая шлемы виртуальной реальности, школьники погружаются в симуляцию улиц и дорог, где становятся полноправными участниками движения. Такой инновационный подход позволяет наглядно и эффективно изучать правила ПДД, отрабатывая навыки безопасного поведения.

Это направление – часть масштабной работы по развитию системы дополнительного образования детей в регионе. Сегодня в сёлах и малых городах Липецкой области успешно работают 166 центров «Точка роста». На их базе школьники занимаются робототехникой, углублённо изучают естественно-научные и технологические дисциплины.

«Развитие системы дополнительного образования является важной частью нашей работы по созданию современных условий для обучения детей, независимо от того, живут они в городе или селе. Наша задача – дать каждому ребёнку возможность получить качественное образование, раскрыть свои таланты и быть конкурентоспособным», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.