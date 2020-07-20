В Липецкой области скорректировали работу по проведению конкурсных процедур на госслужбе

Коррективы в работу по проведению конкурсных процедур на государственной службе были внесены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. За первое полугодие 2020-го было проведено 16 заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв администрации Липецкой области, из них 12 – в дистанционном формате.

В конкурсных испытаниях приняло участие более 200 претендентов. Конкурс в среднем составляет 13 человек на место, а по отдельным позициям – до 45 человек на место. Качество отбора обеспечивается высококвалифицированной комиссией. Кандидатов оценивают заместители главы, курирующие соответствующую сферу, начальники структурных подразделений, куда проходит конкурс, HR-специалисты, профессиональные юристы, представители общественных организаций.

Процесс организован так, что дистанционно позволяет подбирать требуемых кандидатов. Система охватывает весь цикл – от заявки на участие в конкурсе до участия во втором этапе – собеседовании.

Кроме обеспечения открытости и прозрачности использование дистанционного формата при проведении конкурсных процедур дает дополнительные преимущества в работе. Видеоконференцсвязь позволяет проводить встречи с кандидатами без привязки к месту их нахождения. Звонить и участвовать в конференциях можно с рабочего места или переговорной комнаты, используя специальное ВКС-оборудование, компьютер или смартфон. Количество участников ограничено только возможностями инфраструктуры.

Отбор и привлечение квалифицированных сотрудников в органы исполнительной власти региона является одной из основных задач администрации Липецкой области, отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«Реализуя ее, управление государственной службы и кадровой работы обеспечивает равный доступ на госслужбу для всех категорий граждан посредством конкурсных процедур, которые должны иметь максимальный уровень открытости и прозрачности для населения», – считает Игорь Артамонов.