В Липецкой области скосили больше многолетних трав, чем на эту же дату в прошлом году

Большинство округов Липецкой области приступили к кошению трав, сообщают в министерстве сельского хозяйства региона. По данным на 24 июня, скошено 16,4 тысячи гектаров многолетних трав. Это на 5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году на эту дату.

Заготовлено 85,2 тысячи тонн грубых кормов: 17,2 тысячи тонн сена и 68 тысяч тонн сенажа. На 24 июня 2025 года было получено 56,7 тысячи тонн грубых кормов. Общая потребность в грубых кормах на предстоящий зимне-стойловый период в регионе оставляет 325,6 тысячи тонн. План по заготовке этого вида корма выполнен на 26%.

«Для зимовки сельхозживотных аграрии заготавливают не только грубые, но и сочные корма — их нужно больше 400 тысяч тонн, а также зернофуража, которого требуется 150 тысяч. Их заготовка начнётся со стартом уборочной компании. Несмотря на такие объёмы, сельхозпроизводители готовы к работе и гарантируют выполнение плана», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.