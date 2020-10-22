В Липецкой области смягчают условия для заключения соцконтракта

Сегодня комитет по социальным вопросам Липецкого облсовета рассмотрел изменения в Закон «О государственной социальной помощи». Документ разработан по многочисленным обращениям жителей региона. В нем скорректированы условия, при выполнении которых заключаются социальные контракты.

– Сегодня получить социальную помощь на основании соцконтракта может как семья, так и один липчанин, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Такая помощь в регионе осуществляется по 4 направлениям, в том числе на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на преодоление трудной жизненной ситуации, – отметила председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Оксана Глотова. – Сейчас фактически мы говорим о смягчении условий при заключении социальных контрактов, чтобы помощь смогли получить большее число жителей региона.

Претенденты на заключение социальных контрактов должны соответствовать ряду требований. Одно из них касается наличия недвижимости и земельных участков. Сегодня пересматриваются их площади. Согласно представленному законопроекту, для одиноко проживающего гражданина увеличивается норматив площади жилого помещения, если оно является единственным жильем (не более 60м2 в городе и не более 80 м2 в сельской местности). Также теперь не ограничивается площадь земельного участка, который используется для садоводства и огородничества. Кроме того, у заявителя теперь допускается наличие гаража площадью до 30м2, а также недостроенного жилого дома.

Еще один из критериев, который учитывается при заключении социального контракта, наличие автотранспорта. Для семей, где воспитывается три ребенка или более допускается наличие двух автомобилей, было – один. А если на заключение соцконтракта претендуют две или более семьи, которые ведут совместное хозяйство, то допускается наличие машины в каждой из них. Если автомобилю менее пяти лет, то мощность его двигателя не должна превышать 150 лошадиных сил, ранее было 120. К более старым автомобилям требование к мощности не предъявляется.

В этом году в Липецкой области был установлен особый налоговый режим – «налог на профессиональный доход». В связи с этим предусматривается, что гражданин, который хочет заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательский деятельности, не должен в течение последних 12 месяцев вести бизнес в режиме самозанятости. Это требование распространяется и на членов его семьи.