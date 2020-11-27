В Липецкой области снижается число отравлений спиртосодержащей продукцией

За 9 месяцев 2020 года управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости проведено 15 мероприятий в ходе которых установлены нарушения действующего законодательства.

Всего по выявленным фактам нарушений составлено 9 протоколов об административных правонарушениях ч. 1 ст. 14.5, ч. 1 ст. 14.8, ст. 14.15, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, для рассмотрения по подведомственности в судебные органы передано 3 дела об административных правонарушениях. Вынесено 9 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности (в т.ч. судами – 3), наложено штрафов на общую сумму 16 тыс. руб., конфисковано по решению суда – 95 л. незамерзающей жидкости.

По данным токсикологического мониторинга за 9 месяцев 2020 г. наблюдается тенденция к снижению случаев отравлений спиртосодержащей продукцией с 288 (9 мес.2019 г.) до 253 (9 мес. 2020 г.), темп снижения составляет 12,1%.

Наибольшее количество отравлений спиртосодержащей продукцией регистрируется среди взрослого (18-70 лет и старше) населения области – 82,9 % в 2019 г. и 84,6% – 2020 г. или 288 и 239 случаев соответственно.

На долю отравления спиртсодержащей продукцией среди детей и подростков приходится в среднем 10,7% и остается на уровне 2019 г.

Наибольшее количество отравлений связано с употреблением этилового спирта (88,1%), спирта неуточненного (6,3%), метанола, метилового спирта (5,1%), суррогата алкоголя (2,4%).

Среди пострадавших от отравлений спиртосодержащей продукцией наибольший удельный вес составляют мужчины (84,6% – 9 мес. 2020 г., 82,9% – 9 мес. 2019 г.).