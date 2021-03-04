В Липецкой области количество больных наркоманией, состоящих на учете, снижается, сообщают “Липецкие наркологические вести”.

Если в 2019 году в регионе их было 1355 (с тяжелыми формами), то на конец 2020 г. на 6,3% меньше.

По Липецку снижение – почти на 8%, по Ельцу – на 4%.

Примечательно, что в регионе количество впервые попробовавших наркотики (их примерно 1020 человек), но не ставших больными, не изменилось по сравнению с прошлым годом.

Если у вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, можете обратиться по круглосуточному телефону Дежурной части УМВД России по Липецкой области +7 (4742) 36-91-60 или оставить обращение на сайте УМВД России по Липецкой области (48.mvd.ru).

В ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» организован телефон для круглосуточного консультирования населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых +7 (4742) 43-00-98.

По вопросам помощи женщинам и детям, реабилитации наркозависимых можно обратиться в областной Кризисный центр помощи управления Социальной защиты по телефонам 73-16-79; 73-32-07.

Не оставайтесь равнодушными к чужому горю и сообщите, где торгуют смертью! Возможно, одним звонком вы спасете чью-то жизнь!