В регионе

В Липецкой области снижается заболеваемость ОРВИ

20 минут назад
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В Липецкой области за 9 неделю 2022 года (с 28 февраля по 6 марта) зарегистрировано 5840 случаев острых респираторных вирусных инфекций (гриппа – 0), показатель заболеваемости снизился на 28% от уровня предыдущей недели. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В г. Липецке зарегистрировано 3348 случаев ОРВИ (57% всех случаев по области), показатель заболеваемости также ниже уровня прошлой недели (-33%).

В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов (помимо COVID-19) за отчетную неделю обследовано 262 человека, положительные пробы были представлены РС-вирусами (43%), аденовирусами (21%) и другими негриппозными респираторными вирусами. Вирусов гриппа не выявлено.

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