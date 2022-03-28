В Липецкой области за 12-ю неделю 2022 года (с 21 по 27 марта) зарегистрировано 5042 случая острых респираторных вирусных инфекций (гриппа – 0), показатель заболеваемости (44,7 на 10 тыс. населения) ниже уровня предыдущей недели на 13,4%. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В г. Липецке зарегистрировано 3355 случаев ОРВИ (66% всех случаев по области), показатель заболеваемости (66,7 на 10 тыс. населения) также ниже уровня прошлой недели (-9,5%). Среди заболевших 56% составляют дети в возрасте до 14 лет.

В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов (помимо COVID-19) за отчетную неделю обследовано 174 человека, положительные пробы были представлены бокавирусами (67%) и сезонными коронавирусами человека. Вирусов гриппа не выявлено.