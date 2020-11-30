В Липецкой области снизилась доля прибыльных организаций

В Липецкстате рассказали об основных финансовых показателях организаций Липецкой области по состоянию на 1 октября 2020 г.

В январе-сентябре 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сформировался положительно и составил 84,1 млрд. рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился (по сопоставимому кругу) на 36,3%.

Наибольший его удельный вес приходится на организации обрабатывающих производств (76%).

Получили прибыль 272 организации в размере 92,0 млрд. рублей, имели убыток 118 организаций на сумму 7,9 млрд. рублей.

Доля прибыльных организаций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (по сопоставимому кругу) снизилась на 6,2 процентного пункта, сумма их прибыли уменьшилась на 32,1%. Наибольший удельный вес прибыльных организаций в Задонском, Измалковском, Становлянском (по 100%), Тербунском (88), Лебедянском (86), Добровском, Елецком и Чаплыгинском (по 80%) муниципальных районах.

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец сентября 2020 года составил 8206,4 млн. рублей и уменьшился за месяц на 27,8%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности на конец сентября 2020 года составила 3,3%.

В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги организаций, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха; транспортировке и хранении