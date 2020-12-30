Липецкстат рассказал об основных финансовых показателях организаций Липецкой области по состоянию на 1 ноября 2020 г.

В январе-октябре 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сформировался положительно и составил 96,5 млрд. рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился (по сопоставимому кругу) на 31,0%.

Наибольший его удельный вес приходится на организации обрабатывающих производств (72%).

Получили прибыль 277 организаций в размере 104,3 млрд. рублей, имели убыток 115 организаций на сумму 7,8 млрд. рублей.

Доля прибыльных организаций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (по сопоставимому кругу) снизилась на 4,6 процентных пункта, сумма их прибыли уменьшилась на 27,3%. Наибольший удельный вес прибыльных организаций в Задонском, Измалковском, Становлянском (по 100%), Усманском (89), Лебедянском (86), Добринском, Добровском и Елецком (по 80%) муниципальных районах.

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец октября 2020 года составил 9238,4 млн. рублей и увеличился за месяц на 12,6%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности на конец октября 2020 года составила 4,2%.

В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги организаций, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха; транспортировке и хранении.