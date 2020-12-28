Объем платных услуг населению области в январе-ноябре 2020 года составил 57 175,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 13% меньше уровня января-ноября 2019 года. Такие цифры приводит Липецкстат.

В структуре платных услуг населению преобладали услуги жилищнокоммунального хозяйства (32% от общего объема), бытовые – 17, телекоммуникационные – 16, транспортные – 11, медицинские – 8, услуги системы образования – 7%.

Населению оказано услуг бытового характера на 9443,1 млн. рублей.

В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем-ноябрем 2019 года на 14%.

В общем объеме бытовых услуг 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 25 – по ремонту и строительству жилья и других построек, 13 – услуги парикмахерских, 12% – ритуальные услуги.