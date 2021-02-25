Объем платных услуг населению Липецкой области в январе 2021 года составил 6080,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 4% меньше уровня января 2020 года. Такие цифры приводит пресс-служба Липецкстата.

В структуре платных услуг населению преобладали услуги жилищно-коммунального хозяйства (39% от общего объема), телекоммуникационные – 15, бытовые – 14, транспортные – 10, услуги системы образования – 8, медицинские – 7%.

Населению оказано услуг бытового характера на 853,8 млн рублей.

В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем 2020 года на 5%.

В общем объеме бытовых услуг 25% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21 – по ремонту и строительству жилья и других построек, 15 – ритуальные услуги, 11% – услуги парикмахерских.