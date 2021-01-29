Липецкстат опубликовал очередной доклад, в котором рассказал об обороте розничной торговли за январь-декабрь 2020 года. Он составил 268 198,9 млн. рублей, или на 6,5% меньше, чем за январь-декабрь 2019 года.

В расчете на душу населения – 236,6 тыс. рублей.

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладала продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий. Их удельный вес составил 52,0% против 47,2% соответствующего периода предыдущего года.

Изменение продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли характеризуется следующими данными:

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5% от оборота розничной торговли.