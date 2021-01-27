Впервые введенный с 5 ноября прошлого года режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и старше продлили в очередной раз. Теперь – до 10 февраля включительно.

Липчанам указанной возрастной категории нельзя выходить из дома. Исключением могут служить:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой – угрозы жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением оперштаба.