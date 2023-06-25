После субботних событий, связанных с передвижением по трассе М-4 «Дон» подразделений ЧВК «Вагнер», Липецкая область возвращается к нормальной жизни. По сообщению регионального оперштаба, сняты все ограничения, которые были введены накануне.

Возобновлено движение транспорта по всем региональным участкам дорог. Где требовалось, проведены восстановительные работы. Завтра приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия.

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые – отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала.

Снова проводятся массовые мероприятия. Сегодня на Городище в Липецке пройдёт городской День молодёжи. Начало в 17:00. Возобновили работу все активности в парках. Учреждения культуры возвращают в расписание концерты и спектакли.