В Липецкой области собрали 500 тысяч тонн кукурузы на зерно

Аграрии Липецкой области продолжают демонстрировать высокие темпы уборочной кампании. Благодаря установившейся сухой погоде они намолотили уже 500 тысяч тонн кукурузы на зерно.

Такой результат стал возможен благодаря рекордной урожайности «царицы полей». В текущем сезоне с одного гектара в среднем по области собирают более 100 ц/га. Всего убрано 45 тысяч гектаров из 74 тысяч, отведенных под эту культуру.

Особенно высоких показателей добились хозяйства Елецкого, Измалковского, Становлянского и Тербунского округов, где урожайность превышает 120 ц/га.

«Такой высокой урожайности кукурузы на зерно в Липецкой области еще не было, – отмечает региональный министр сельского хозяйства Екатерина Маркова. – В 2023 году наши аграрии собирали в среднем по 86 центнеров с гектара и считали это очень хорошей урожайностью. В этом году практически все округа собирают более 100 ц/га».С учетом валового сбора кукурузы общий объем зерновых и зернобобовых культур в Липецкой области в этом году превысил 4 млн тонн.