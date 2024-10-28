25 и 26 октября в Ельце состоялась премьера аудиоспектакля «Путь воды. Елец», созданного специально для жителей города и его гостей. Проект реализуется по инициативе ВЭБ.РФ, при поддержке ГК «Росводоканал», правительства Липецкой области и администрации Ельца московской театральной командой Фёдора Елютина «Импресарио».

«Путь воды» — это спектакль-променад, история о воде и ее роли в жизни горожан. Каждый может совершенно бесплатно прогуляться с наушниками и послушать удивительные истории ельчан. Аудиопогружение познакомит ближе с городом, расскажет новое о невидимых связях, объединяющих людей вне зависимости от возраста, национальности и сферы деятельности.

Специально для аудиоспектакля художниками были созданы 10 арт-объектов с QR-кодами, отсканировав которые, можно найти 10 глав историй спектакля. Прототипом для создания арт-объектов стали образцы кружева из музея Елецкого кружева.

Просканировав QR код, можно начать прослушивание аудиоспектакля. Достаточно просто взять наушники и следовать рекомендациям голоса-экскурсовода. В спектакле «Путь воды» звучат звуки Ельца, истории горожан, и, конечно же, в нём есть вода. Аудиоспектакль «Путь воды» будет находиться в свободном доступе.

Ранее аудиоспектакль «Путь воды» был реализован в Липецке, Южно-Сахалинске и Байкальске. Аудиоспектакли в Липецке и Южно-Сахалинске выиграли Национальную премию в области коммуникаций «Серебряный лучник» и премию «Герои городов». Теперь премьера состоялась и в Ельце.

С 25 октября аудиоспектакль «Путь воды» стал доступен для прослушивания на интернет-площадках проекта: Яндекс.Музыка, VK, Telegram.

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