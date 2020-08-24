В Липецкой области сотрудники ГИБДД особое внимание 25 августа уделят водителям такси

При контроле за дорожным движением 25 августа автоинспекторы особое выявление уделят выявлению нарушений, допускаемых водителями такси, в том числе по незаконной установке опознавательных фонарей, цветографических схем, оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа без соответствующего разрешения.

На дорогах будут осуществляться проверки периодичности прохождения технического осмотра автомобилей такси при помощи единой автоматизированной системы. Также особое внимание будет обращено на соответствие транспортного средства, используемого в качестве легкового такси, предъявляемым требованиям.

Сотрудники Госавтоинспекции обратят внимание на факты внесения изменений путем установки на крышу транспортного средства подсвеченных рекламных проспектов, вместо штатного опознавательного фонаря легкового такси. Будут организованы проверки всех транспортных средств, на капоте которых имеются различные наклейки на наличие разрешительных документов для использования в качестве легковых такси.

При выявлении внесения изменений в конструкцию транспортных средств без разрешения Госавтоинспекции, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и носящих неустранимый характер, административные материалы будут направляться в регистрационные подразделения ГИБДД для осуществления процедуры по прекращению их регистрации.