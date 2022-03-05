Целый ряд предпраздничных мероприятий организовали сотрудники ГИБДД в рамках всероссийской акции «Цветы для автоледи».

Для липчанок-водителей праздник начался уже сегодня. Начинающие автомобилистки, а также женщины, приехавшие в ГИБДД зарегистрировать автомобиль, в торжественной обстановке получили водительские удостоверения, госномера, услышали теплые поздравления от представителей региональной Госавтоинспекции.

— От всей души поздравляю автомобилисток с Международным женским днем, который для некоторых из них практически совпал с еще одним знаменательным событием – получением водительских удостоверений, – сказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Липецкой области Евгений Ржевин. — Сотрудники Госавтоинспекции желают вам большого женского счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях, и, конечно же, безаварийной езды.

И на трассах областного центра сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета УМВД России, Военно-автомобильной инспекции, областной «Лаборатории безопасности» подготовили для липецких автоледи приятные моменты. Дорожные полицейские останавливали машины, за рулем которых находились представительницы прекрасной половины человечества и вручали примерным водителям цветы. Во время этих встреч автоинспекторы, другие представители рейдовой группы также вручали женщинам памятки по ПДД и о необходимости противостояния мошенничеству. А в дороге желали удачи и зеленых светофоров.

Автоледи со своей стороны благодарили полицейских и представителей общественности за поздравления и праздничное настроение, обещали быть взаимовежливыми на трассах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Подобные приятные встречи в эти дни проходят и на дорогах других городов и районов липецкого региона.