В Липецкой области сотрудников управления Росреестра подозревают в получении взятки. Прошли обыски

Сотрудников регионального управления Росреестра подозревают в получении взятки. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело –п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение входящих в служебные полномочия действий в пользу взяткодателя, а также за общее покровительство по службе, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, должностные лица регионального управления Росреестра, действуя по предварительному сговору, в марте-апреле 2020 года получили от сотрудников взятку в виде денежных средств в значительном размере. Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство им по службе, а именно – за начисление в более крупном размере премий за выполнение особо важных задач.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области. При силовой поддержке бойцов СОБРа регионального управления Росгвардии по месту работы и жительства подозреваемых прошли обыски. Изъята необходимая для следствия бухгалтерская и другая документация.

Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы от 7 до 12 лет.