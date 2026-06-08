В Липецкой области создадут производство медицинских изделий и комплектующих к ним

В ОЭЗ «Липецк» появится новый резидент. На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о создании в особой экономической зоне завода по изготовлению комплектующих для медицинских игл, а также наборов для инфузионной терапии.

Производство мощностью 500 млн игольных заготовок и 10 млн базовых наборов для внутривенных вливаний в год будет локализовано на Елецкой площадке ОЭЗ. Инвестиционная фаза продлится до IV квартала 2029 года.

«Ниша медицинских расходников — одна из самых устойчивых. Спрос на такие изделия не зависит от экономических циклов, а грамотная локализация производства всегда даёт преимущество в цене и скорости поставок. Это даёт нам уверенность в том, что проект основательный, долгосрочный и перспективный», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Завод будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. Сумма заявленных инвестиций – 547 млн рублей. Планируется создание 65 рабочих мест.

Цель проекта – обеспечить российский рынок качественной медицинской продукцией и снизить критическую зависимость от импорта в этом сегменте, сообщили в компании.

«Этот проект – наш вклад в технологический суверенитет России. Полный цикл производства на площадке ОЭЗ позволит гарантировать стабильность поставок и высокое качество продукции для больниц всей страны», – отметила директор ООО «Медицинская инвестиционная компания Фаворит» Екатерина Саввина.