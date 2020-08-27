В Липецкой области создали инвестиционный портал

Уникальный сайт http://investinlipetsk.ru/ запущен в Липецкой области. Инвестиционный портал создан для потенциальных инвесторов. На его базе находится вся информация об инвестиционном климате области с точными координатами имеющихся площадок.

На протяжении месяца сайт работал в тестовом режиме, но даже за этот период времени начали поступать запросы на презентацию тех или иных участков на территории региона. Кроме того, современный формат сайта позволяет узнать о уже действующих в Липецкой области предприятиях. На сайте действует горячая линия, где в режиме 24/7 специалисты готовы проконсультировать реализации и сопровождения инвестиционных проектов. По сути это единое «окно», которое дает ответы на любые возникающие вопросы, начиная от подбора участка, взаимодействия с профильными ведомствами, консультаций по юридическим, земельным, инфраструктурным вопросам. Здесь же можно получить полный перечень возможных преференций, предусмотренных в регионе.

«Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы предлагаем инвесторам достойные условия для ведения бизнеса. И мы рады, что они выбирают для своего производства особую экономическую зону «Липецк», которая неоднократно подтверждала, что является одной из лучшей в стране».